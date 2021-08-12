Выживший при крушении вертолета на Камчатке россиянин рассказал о пережитом

Пассажир Ми-8, спасшийся с затонувшего на Камчатке вертолета, рассказал о том, как выжил

Один из пассажиров вертолета Ми-8, затонувшего в Курильском озере на Камчатке при неудачной попытке приземления, рассказал о том, как ему удалось выжить после крушения. Пережитым он поделился в голосовом сообщении с изданием Baza.

Так, по словам Георгия Кованцева, группа туристов состояла из двух частей — шестеро москвичей и шестеро петербуржцев. Экскурсионный маршрут был большим, а Курильское озеро в Кроноцком заповеднике должно было стать промежуточной остановкой.

Когда вертолет начал снижение, все было штатно и о неполадках никто не сообщал. Тем не менее пассажир заметил, что туман был очень густым и плотным, «в виде молока».

«В конце концов оно [снижение] кончилось ударом о воду. После чего пошел крен на нос и мгновенно затопило борт. Я увидел щель в задней рампе размером с ладонь. Она, видно, при ударе раскрылась. Я просунул туда ладонь, а потом все остальное, она открылась с помощью воды. И таким образом все, кто в хвосте сидели, выплыли. Их было ровно половина. Восемь человек», — вспоминает Кованцев.

Россиянин также добавил, что для того, чтобы выплыть, ему понадобилось сделать очень много гребков, и в результате через 30-40 секунд он оказался на поверхности воды. На тот момент, по его словам, вертолет уже был достаточно глубоко, пассажиры потеряли время, пытаясь открыть дверь изнутри.

Согласно предварительной информации правоохранительных органов, наиболее вероятной причиной крушения названа ошибка пилотирования. Летательный аппарат приземлялся в условиях густого тумана, поэтому командир воздушного судна мог не разобраться, куда он садится.

Ранее в четверг, 12 августа, стало известно о том, что в районе Кроноцкого заповедника на Камчатке потерпел крушение вертолет Ми-8 с российскими туристами. Всего на борту находились 16 человек, включая 13 пассажиров и троих членов экипажа. После падения в воду вертолет быстро ушел на дно на глубину более 100 метров. Восьми пассажирам удалось выплыть, на сушу им помогли выбраться сотрудники заповедника. Еще восемь человек по-прежнему остаются под водой — спасатели не могут подобраться к ним из-за большой глубины.