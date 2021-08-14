Россия
 
Последние новости
США и Великобритания объявили о переброске сил в Афганистан
Подросток открыл стрельбу в американской школе
Названы способы придумать надежный банковский пароль
США обвинили российские СМИ в распространении фейков о COVID-19
В Турции предупредили Россию о послании от США
Число психически больных подростков увеличилось во время пандемии
Юрист раскрыл наказание для бросившей младенца в пакете на лавке матери
Россияне смогут удалять данные платежных карт с сайтов и приложений
Вор обокрал квартиру в Москве почти на семь миллионов рублей 
Новости партнеров

На месте крушения вертолета на Камчатке обнаружили тела погибших туристов

На дне озера на Камчатке, где упал Ми-8, обнаружили несколько тел погибших туристов
Перейти в «Мою Ленту»
Фото: пресс-служба МЧС РФ / РИА Новости

Спасатели обнаружили несколько тел погибших туристов на дне Курильского озера на Камчатке рядом с упавшим вертолетом Ми-8. Об этом сообщает МЧС России.

«Рядом с фюзеляжем вертолета найдены несколько тел пропавших туристов. Прорабатывается вопрос о поднятии их на поверхность», — говорится в сообщении.

В ведомстве также заявили, что с помощью глубоководного аппарата удалось обнаружить корпус вертолета, который находился на расстоянии около 500 метров от берега, на глубине 110 метров.

Ранее сообщалось, что двое спасенных из упавшего вертолета находятся в реанимации в стабильно тяжелом состоянии, еще двое — на амбулаторном лечении. Остальные пострадавшие за медицинской помощью не обращались, подчеркивается в сообщении властей.

В четверг, 12 августа, в районе Кроноцкого заповедника на Камчатке потерпел крушение вертолет Ми-8 с российскими туристами. Всего на борту находились 16 человек, включая 13 пассажиров и троих членов экипажа. После падения в воду летательный аппарат быстро ушел на дно, на глубину более 100 метров. Восьми пассажирам удалось выплыть, на сушу им помогли выбраться сотрудники заповедника.

Истории без цензуры и запретов. Подписывайтесь на «Ленту дна» в Telegram
Перейти в «Мою Ленту»
Обсудить
Ссылки по теме
Стало известно о состоянии пострадавших при крушении вертолета на Камчатке
На Камчатке нашли разбившийся вертолет Ми-8
На Камчатке разбился вертолет с туристами.