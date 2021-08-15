На Камчатке подняли тело четвертого погибшего при крушении Ми-8

Спасатели подняли из воды тело четвертого погибшего при крушении Ми-8 на Камчатке

Спасатели подняли из воды и доставили на берег тело четвертого человека, погибшего при крушении вертолета Ми-8 на Камчатке, заявила пресс-служба краевого МЧС в своем Instagram.

На данный момент поисковую операцию приостановили из-за погодных условий. «Как только погода улучшится, поиски возобновятся», — подчеркивается в публикации.

Операцию по поднятию из воды тел погибших проводят при помощи глубоководных аппаратов, а также водолазов «чрезвычайного» ведомства.

Ранее, 14 августа, специалисты обнаружили корпус упавшего вертолета, который находится на глубине 110 метров и на расстоянии около 500 метров от берега. Также спасатели подняли тела троих погибших пассажиров и тело пилота Ми-8. «Работы будут проводиться все светлое время суток», — добавил губернатор Камчатки Владимир Солодов.

Вертолет Ми-8 с российскими туристами потерпел крушение 12 августа возле Кроноцкого заповедника на Камчатке. Всего на борту воздушного судна находились 16 человек, включая 13 пассажиров и троих членов экипажа. После падения в воду Ми-8 быстро ушел на дно, на глубину более 100 метров. Восемь пассажиров смогли выплыть, им помогли выбраться на берег сотрудники заповедника.