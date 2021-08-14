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На месте крушения вертолета на Камчатке подняли из воды тела погибших туристов

Тела троих погибших пассажиров вертолета Ми-8 подняли со дна Курильского озера
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Фото: МЧС РФ / РИА Новости

Тела троих погибших пассажиров вертолета Ми-8, разбившегося на Камчатке, подняли со дна Курильского озера. Об этом сообщаетТАСС со ссылкой на МЧС.

Сотрудники спасательной службы уточнили, что тела умерших уже доставили на берег.

«Поисковая операция на Курильском озере продолжается силами МЧС, Минобороны, Кроноцкого заповедника, Камчатского края. На берег также было поднято тело пилота,. Работы будут проводиться все светлое время суток», — подчеркнул губернатор Камчатки Владимир Солодов.

В четверг, 12 августа, в районе Кроноцкого заповедника на Камчатке потерпел крушение вертолет Ми-8 с российскими туристами. Всего на борту находились 16 человек, включая 13 пассажиров и троих членов экипажа. После падения в воду летательный аппарат быстро ушел на дно, на глубину более 100 метров. Восьми пассажирам удалось выплыть, на сушу им помогли выбраться сотрудники заповедника.

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