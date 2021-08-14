Показаны первые кадры обломков упавшего в Курильское озеро Ми-8

Специалисты показали первые кадры обломков вертолета Ми-8, разбившегося на Камчатке и упавшего в Курильское озеро. Соответствующий пост появился на сайте Кроноцкого заповедника.

Директор заповедника Петр Шпиленок заявил, что исследование периметра вокруг потерпевшего крушение воздушного судна ведется с помощью глубоководных дронов. Участники спасательной операции отмечают на карте места расположения обломков вертолета. «В настоящее время просчитываются варианты, как поднимать вертолет со дна озера», — заявил он.

Известно, что обломки Ми-8 обнаружили на расстоянии около 500 метров от берега на глубине примерно 110 метров. Поисковая операция на Курильском озере продолжается силами МЧС, Минобороны, Кроноцкого заповедника, Камчатского края.

В четверг, 12 августа, на Камчатке потерпел крушение вертолет Ми-8 с российскими туристами. Выяснилось, что всего на борту находились 16 человек, а именно 13 пассажиров и три членов экипажа. После падения в воду воздушное судно быстро ушло на дно. Восьми пассажирам удалось выплыть, после чего сотрудники заповедника помогли им выбраться на сушу.