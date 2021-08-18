Подросток сломал позвоночник в Крыму из-за ошибки гида

В Крыму подросток, полетавший в паре с гидом на параплане, получил множественные травмы и ушибы тела. Об этом сообщается на сайте Следственного комитета России по республике Крым и городу Севастополю.

Уточняется, что 16-летняя жительница Алтайского края приобрела услугу у гида, который не имел лицензии на оказание туристических услуг. Кроме того, девушке не провели инструктаж по технике безопасности, а летательный аппарат не подготовлен к эксплуатации должным образом.

Во время парного полета над плато Ай-Петри инструктор не справился с управлением и допустил ошибку, в результате чего параплан упал на землю. После жесткого приземления девушка сломала позвоночник и грудину, а также получила сотрясение мозга и прочие травмы и ушибы тела. В настоящее время туристка проходит лечение по месту проживания.

Следственный комитет возбудил по факту происшествия уголовное дело. В ходе расследования проведут проверки технического состояния параплана и возможности его дальнейшей эксплуатации, и установят системность оказания незаконных услуг.

Ранее в мае турист жестко ударился о землю во время экстремального полета и попал на видео. На размещенном в сети ролике можно наблюдать параплан, который зацепился за провода, после чего упал в высокие кусты у обочины дороги.