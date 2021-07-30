Пожилая туристка покаталась на экстремальном аттракционе и погибла

В США пожилая туристка занялась скайдайвингом и погибла из-за поломки парашюта. Об этом сообщает Mirror.

Несчастный случай произошел с 59-летней Карен Бернард (Karen Bernard) из Флориды, решившей покататься на экстремальном аттракционе, утром 24 июля в районе Вестфорд в Нью-Йорке.

Женщина должна была спрыгнуть из самолета в специальном костюме и благополучно приземлиться недалеко от города, однако после прыжка выяснилось, что парашют неисправен и открыть его невозможно.

Полиция штата подтвердила смерть путешественницы и начала расследование обстоятельств смерти. Сотрудники правоохранительных органов отказались комментировать ситуацию.

Ранее в июле отдыхавшая в Шарм-эль-Шейхе украинская туристка получила серьезные травмы после падения с парашютом в море. Во время занятия парасейлингом трос парашюта оборвался, и женщина ударилась головой о борт судна. В результате туристка получила сотрясение мозга и трещины в позвонках.

