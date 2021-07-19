Украинца унесло ветром в небо с популярного аттракциона

В Киеве во время парасейлинга туриста на парашюте унесло ветром в небо. Видео произошедшего опубликовал Telegram-канал Kievmap.

Уточняется, что инцидент произошел 17 июля на реке Оболонь. Во время катания на популярном аттракционе катер, к которому тросом был прикреплен парашют, перевернулся, и украинца унесло в небо.

На кадрах видно, как в небе над городом парит парашют с человеком под ним. Позже стало известно, что мужчину удалось спустить на землю — трос натягивали десять человек. Также сообщалось, что люди с перевернувшегося катера добрались до берега вплавь. В итоге никто не пострадал.

Парасейлинг — активный вид отдыха, популярный аттракцион на многих курортах. Человек со специальным парашютом с помощью длинного троса прикрепляется к движущемуся транспорту, обычно к катеру. Когда транспорт разгоняется, человек парит в воздухе.