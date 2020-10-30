Стали известны подробности гибели катавшихся на экстремальном аттракционе детей

Родители погибших на острове Родос во время катания на аттракционе детей рассказали об ужасе, который им пришлось пережить, когда они узнали о случившемся. Подробности происшествия стали известны изданию Metro.

По словам родственников двух подростков, которые упали на камни во время занятий парасейлингом и умерли на месте, в день трагедии ничто не предвещало беды. «Мы наблюдали за ними с пляжа, светило солнце и мы махали им руками, а потом, спустя секунду начался сплошной хаос», — поделился отец скончавшейся 15-летней Джессики Ли Хейс (Jessica Lee Hayes).

Позже власти Греции подтвердили, что дети умерли от полученных травм из-за падения с большой высоты, однако семье не сообщали об исходе происшествия в течение четырех часов. «Наших детей забрали у нас. Это просто ужасно. Мне кажется, это конец света», — высказался отец Хейс.

Он призвал правоохранительные органы срочно расследовать произошедшее. Местные источники утверждают, что полиция уже изъяла необходимые видеозаписи у очевидцев.

Ранее стало известно, что двое детей из Великобритании погибли во время занятий парасейлингом на отдыхе в Греции. Несчастный случай произошел 28 октября на острове Родос, когда трое подростков решили прокатиться на экстремальном аттракционе. Веревка, за которую парашют был привязан к катеру, внезапно порвалась. Двое из них погибли на месте, а одного мальчика доставили в больницу с серьезными травмами.