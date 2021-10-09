В Сочи нашли квартиру за 670 миллионов рублей

Skolkovo Realty: самая дорогая квартира на «вторичке» в Сочи стоит 670 миллионов рублей

Самая дорогая квартира Сочи, реализуемая на открытом рынке, стоит 670,6 миллионов рублей, или 836,5 тысячи рублей за квадратный метр, следует из материалов агентства Skolkovo Realty, предоставленных «Ленте.ру». Площадь объекта — 802 квадратных метра, он расположен в Центральном районе Сочи.

Материалы по теме Ближе к Западу. Море, свежий воздух и дешевое жилье: как россияне нашли достойную замену Сочи Морской бой. Кто скупает квартиры в Сочи и можно ли найти выгодное жилье на главном курорте России?

Как отмечают риелторы, рекордно дорогой лот продается на вторичном рынке. При этом на «вторичке» есть объект, квадратный метр в котором стоит намного больше — 2,37 миллиона рублей. Это апартаменты общей площадью 37 квадратных метров, также расположенные в центре города.

На первичном рынке самая дорогая квартира, которую нашли эксперты, оценивается в 473 миллиона рублей (1,2 миллиона рублей за квадратный метр). Это пятикомнатный лот площадью 391 квадратный метр. Планируемый срок сдачи объекта — середина 2022 года.

Самый дорогой «квадрат» в сочинских новостройках стоит 2,59 миллиона рублей. Такой ценник выставлен в комплексе, возводимом в Центральном районе Сочи и планируемом к сдаче в четвертом квартале 2022-го.

Ранее стало известно, что средний срок владения вторичным жильем в Сочи снизился с пяти лет в прежние годы до года-двух. Это объясняется повышенной активностью инвесторов, которые целенаправленно скупили квартиры на курорте для реализации в дальнейшем.