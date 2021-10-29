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Подсчитана доля мечтающих о частном доме россиян

ВЦИОМ: около 70 процентов россиян мечтают переехать в загородный дом
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Фото: Виталий Тимкив / РИА Новости

Около 70 процентов россиян или 23 миллиона человек заявили о своем желании жить в загородном доме в окружении природы, чаще всего подобные интересы наблюдаются у людей в возрасте от 35 до 59 лет. Подсчеты представлены в опросе, проведенном аналитиками ВЦИОМ и «Дом.рф». Уже имеют частный коттедж треть из 62 миллионов семей в стране, пишет «Российская газета».

Большинство респондентов представляет свой идеальный дом кирпичным площадью от 80 до 120 квадратных метров. В здании должно быть не менее четырех комнат. Рядом с жильем на земле россияне желают видеть остановки общественного транспорта, удобные зоны отдыха и детские площадки. Важен и фактор удаленности от работы. Но несмотря на желание жить на земле, реально готовы перебраться в подобные дома в ближайшие годы лишь 1,4 миллиона российских семей.

Эксперты отмечают, что с начала пандемии коронавируса спрос на загородную недвижимость практически не спадает. Решение многих россиян изменить свои жилищные условия подогреваются анонсированным расширением программы льготной ипотеки на индивидуальные дома. Купить такое жилье можно будет как и обычную квартиру по ставке до семи процентов готовых.

Однако ажиотажный спрос тормозит рост цен на стройматериалы, дефицит качественных участков. «Ожидается, что на рынке в том числе появятся проекты поселков от застройщиков, ранее специализировавшихся на многоэтажных домах. Но на это требуется от нескольких месяцев до нескольких лет», — заявила заместитель гендиректора компании «Kaskad Недвижимость» Ольга Магилина.

О решении расширить льготное ипотечное кредитование на частное жилье 22 октября сообщил глава кабмина Михаил Мишустин. Инициатива направлена на поддержку индивидуального строительства россиянами, желающими жить в собственном доме.

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