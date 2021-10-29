Москве предрекли новый виток роста цен на квартиры

«ИНКОМ-Недвижимость»: цены на строящееся жилье в Москве вырастут на 7-10 процентов

С начала 2021 года квартиры в московских новостройках (без учета проектов на присоединенных территориях и в Зеленограде) подорожали на 21 процент, с 15,5 миллиона до 19 миллионов рублей в среднем. В настоящее время средняя стоимость «однушки» в старых границах столицы составляет 11,5 миллиона рублей, «двушки» — 18 миллионов, «трешки» — 25 миллионов рублей, следует из материалов агентства «ИНКОМ-Недвижимость», имеющихся в распоряжении «Ленты.ру».

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По данным аналитиков, больше всего с января выросли ценники на строящееся жилье в Северо-Западном округе — на 52 процента, до 22,15 миллиона рублей. Самое заметное снижение зафиксировано в центре столицы — на 7 процентов, до 36,7 миллиона рублей.

Эксперты прогнозируют новый виток роста цен на квартиры до конца года. «Корректировка цен на повышение будет до 7-10 процентов, если не вмешается локдаун», — предрекают они, называя такое увеличение умеренным.

«Рынок уходит от ажиотажной покупательской активности и роста цен к более справедливому ценообразованию, — отмечают специалисты. — Прекратилось спекулятивное давление на стоимость под предлогом высокого спроса. К любым изменениям нужен период адаптации, который начался в июле и закончился в октябре».

Ранее аналитики швейцарского банка UBS опубликовали исследование, свидетельствующее о том, что квартиры в Москве переоценены. Но риска возникновения ценового пузыря на столичном рынке недвижимости нет, заключили они.

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