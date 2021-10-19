Определена минимальная стоимость аренды квартиры в Москве

«ИНКОМ-Недвижимость»: самая дешевая московская квартира сдается за 30 тысяч рублей в месяц

В октябре 2021-го минимальная стоимость аренды квартиры в Москве составляет 30 тысяч рублей в месяц, следует из материалов агентства «ИНКОМ-Недвижимость», поступивших в редакцию «Ленты.ру». По такой ставке сдается «однушка» в панельном доме на 3-й Парковой улице, в десяти минутах ходьбы от станции метро «Щелковская» (район Северное Измайлово).

Общая площадь самой дешевой съемной квартиры — 35 квадратных метров, габариты кухни — 7 квадратных метров. Квартира со свежим ремонтом, современной обстановкой и бытовой техникой, определили риелторы.

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Второе место в рейтинге дешевых съемных квартир досталось «однушке», также предлагаемой по ставке 30 тысяч рублей в месяц. 35-метровое жилище нашли на третьем этаже кирпичной пятиэтажки на Новогиреевской улице, в 15 минутах ходьбы от станции метро «Перово» (район Новогиреево). На кухне и в комнате гарнитурная мебель, в наличии вся необходимая бытовая техника. Балкон застеклен.

Третья позиция — у однокомнатной квартиры за 32 тысячи рублей в месяц. Она располагается в 13 минутах ходьбы от станции метро «Кузьминки», на четвертом этаже кирпичного пятиэтажного дома на улице Юных Ленинцев (район Кузьминки). Жилье имеет общую площадь 35 квадратных метров, метраж кухни — 6 «квадратов».

Ранее сообщалось, что ставки на рынке аренды жилья Москвы вернулись к допандемийному уровню. Таким образом, стоимость найма столичных квартир отыграла падение, произошедшее во время прошлогоднего локдауна.