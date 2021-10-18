Названа главная ошибка сдающих квартиры россиян

Главная ошибка владельцев квартир, сдаваемых в аренду, — подписание некорректно составленного договора найма. Как правило, его составляют по шаблону из интернета, рассказал «Вечерней Москве» эксперт по недвижимости, риелтор Кирилл Манаенков.
Все договоренности и проблемы, которые могут возникнуть при взаимодействии арендодателя и арендатора, должны быть четко прописаны в договоре, подчеркнул специалист.
Он назвал использование шаблонного договора из интернета основной ошибкой собственников. «Должны быть очень четко прописаны все случаи выселения вашего жильца, очень четко прописан скорый порядок его выселения, если он нарушает договоренности», — пояснил Манаенков.
Если квартирант не хочет покидать квартиру, стоит обратиться за помощью к участковому, отметил эксперт. Полицейский может поспособствовать освобождению жилища от недобросовестного квартиранта. Но это возможно, если порядок выселения прописан в договоре. В противном случае принудительно выселить арендатора можно после принятия соответствующего судебного решения, заключил риелтор.
Ранее сообщалось, что минимальная стоимость аренды квартиры в Москве в сентябре достигла 25 тысяч рублей в месяц. Ставка резко выросла — еще в августе она равнялась 20 тысячам рублей.