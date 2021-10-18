Названа главная ошибка сдающих квартиры россиян

Риелтор Кирилл Манаенков: не стоит использовать шаблонный договор при сдаче жилья в аренду

Главная ошибка владельцев квартир, сдаваемых в аренду, — подписание некорректно составленного договора найма. Как правило, его составляют по шаблону из интернета, рассказал «Вечерней Москве» эксперт по недвижимости, риелтор Кирилл Манаенков.

Все договоренности и проблемы, которые могут возникнуть при взаимодействии арендодателя и арендатора, должны быть четко прописаны в договоре, подчеркнул специалист.

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Он назвал использование шаблонного договора из интернета основной ошибкой собственников. «Должны быть очень четко прописаны все случаи выселения вашего жильца, очень четко прописан скорый порядок его выселения, если он нарушает договоренности», — пояснил Манаенков.

Если квартирант не хочет покидать квартиру, стоит обратиться за помощью к участковому, отметил эксперт. Полицейский может поспособствовать освобождению жилища от недобросовестного квартиранта. Но это возможно, если порядок выселения прописан в договоре. В противном случае принудительно выселить арендатора можно после принятия соответствующего судебного решения, заключил риелтор.

Ранее сообщалось, что минимальная стоимость аренды квартиры в Москве в сентябре достигла 25 тысяч рублей в месяц. Ставка резко выросла — еще в августе она равнялась 20 тысячам рублей.