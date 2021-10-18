Названы районы Москвы с самыми завышенными ценами на квартиры

Основатель IT-компании Realiste Алексей Гальцев рассказал РИА Недвижимость, в каких районах Москвы сильнее всего завышены цены на жилье.

Он пояснил, что цена за квадратный метр в таких местах превышает среднюю стоимость в аналогичных районах. В частности, превышение справедливой цены наблюдается в районах метро «Тульская» (здесь квартиры переоценены на 15 процентов) и Ломоносовского проспекта (13 процентов). Цена одного «квадрата» в них достигает 379,5 и 511,4 тысяч рублей соответственно.

В список также попали районы Строгино (11 процентов), Крылатское и Пресненский район (по 10 процентов), где за один квадратный метр придется заплатить 264,8, 347,5 и 547 тысяч рублей соответственно.

Аналитик также отметил, что в ближайшее время люди начнут переезжать в нецентральные районы, в которых более гуманные цены на квартиры, при этом инфраструктура приближается к показателям более дорогих районов. Среди наиболее перспективных мест для переезда Гальцев выделил подмосковные Люберцы, районы Марьино и Братиславская, проспект Мира, бульвар Рокоссовского и станцию метро «Дмитровская».

Ранее риелторы зафиксировали повышение стоимости аренды квартир в столице на 7-10 процентов. По их словам, съемное жилье в Москве подорожало из-за сокращения объема предложения.