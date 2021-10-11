В Москве подорожало арендное жилье

На фоне спада предложения арендодатели квартир в Москве повысили ставки на 7-10 процентов

Московское съемное жилье подорожало из-за сокращения объема предложения. Риелторы зафиксировали повышение стоимости аренды квартир в столице на 7-10 процентов, сообщает «Интерфакс» со ссылкой на специалистов компании «Инком-Недвижимость» 11 октября.

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Согласно подсчетам аналитиков, предложение арендного жилья в Москве с середины августа и до конца сентября продемонстрировало спад на 42 процента по отношению к соответствующему показателю 2020 года и на 35 процентов к параметрам экспозиции в июне и июле. Сокращение числа свободных съемных квартир на рынке подтолкнуло около 70 процентов наймодателей повысить ставки на объекты классов «эконом» и «комфорт».

По данным «Инком-Недвижимость», число арендаторов жилья экономкласса на 17 процентов больше количества доступных лотов от арендодателей. При этом в аналогичный период прошлого года предложение прирастало на фоне кризисных явлений из-за пандемии коронавируса. Риелторы делают прогноз на спад арендного бума уже в октябре текущего года.

Ранее агентство «МИЭЛЬ» зафиксировало в сентябре 2021-го увеличение числа запросов на найм столичного жилья на 56 процентов в сравнении с тем же периодом 2020-го. Специалисты отметили, что тенденция вызвана наращиванием количества запросов от арендаторов из регионов, которые ищут квартиры в Москве за 50-100 тысяч рублей в месяц.