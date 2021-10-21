В Москве раскрыли неожиданное последствие пандемии COVID-19

В 2020-2021 годах в пределах старой Москвы вдвое выросло число выставленных на продажу квартир, полученных в наследство, говорится в материалах агентства «ИНКОМ-Недвижимость», предоставленных «Ленте.ру». Рост доли такого предложения стал неожиданным последствием пандемии COVID-19, указывают риелторы.

Согласно раскрытым данным, впервые с 1990-х доля унаследованных квартир, выведенных на рынок, увеличилась с 10 до 20 процентов. «К сожалению, в экстремальных эпидемиологических условиях возникли такие изменения, — сетуют эксперты. — Речь идет о так называемом свежем наследстве». Термин «свежее наследство» используется на рынке недвижимости для обозначения квартиры, находящейся в собственности менее трех лет после оформления прав наследников.

Как правило, такие объекты продаются с дисконтом в 5-10 процентов, указывают специалисты. Но каждый третий потенциальный покупатель все равно отказывается от подобных лотов — их считают рисковыми. При этом в «ИНКОМ-Недвижимость» заявляют, что сегодняшние технологии работы на рынке позволяют избежать опасных последствий покупки унаследованного жилья.

«Количество сделок, расторгнутых после отчуждения наследственных квартир, стремится к нулю», — подчеркивают риелторы. Они рекомендуют тщательно изучать документы на приобретаемое жилье и указывать в договоре купли-продажи полную стоимость квартиры.

Ранее россиян предостерегли от покупки унаследованных квартир. Покупать жилье, доставшееся продавцу в наследство менее трех лет назад, не всегда безопасно, заявила юрист, руководитель правового центра Елена Бабушкина.