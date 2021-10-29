Около Москвы началась распродажа залоговых домов

Спрос на загородную недвижимость Московской области остается высоким, а предложение ликвидных объектов не пополняется. Одновременно с этим на рынке начало расти число покупателей с ипотекой, а многие объекты продаются из-под залога, говорится в материалах «МИЭЛЬ», поступивших в редакцию «Ленты.ру».

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Как отмечают риелторы, загородная недвижимость востребована на всех направлениях, но наиболее популярными остаются западные шоссе — Пятницкое и Минское. Там в пределах 20 километров от МКАД стоимость жилого дома площадью 140 квадратных метров «под ключ» (с участком в 10 соток) составляет около 20-30 миллионов рублей.

Специалисты фиксируют существенный рост цен на подмосковную «загородку» — в некоторых поселках стоимость участков без подряда увеличилась в два раза.

«Мы видим, что за последние два года ситуация на рынке загородной недвижимости существенно изменилась, — констатируют брокеры. — Возросшая покупательская активность подтолкнула девелоперов развивать замороженные проекты. Через некоторое время это может привести к появлению интересного загородного жилья в новом современном формате».

Ранее стало известно, что проживанием в сельской местности интересуется 81 процент россиян. Половина из них готовы переехать за город на постоянное место жительства, 25 процентов хотели бы периодически жить там.

