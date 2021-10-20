Россияне бросились скупать один вид товаров

«ВсеИнструменты.ру»: спрос на дачные товары в России увеличился на 47 процентов

Осенью 2021-го в России резко вырос спрос на один вид товаров — для дачи и сада, сообщает РИА Новости со ссылкой на данные онлайн-ритейлера «ВсеИнструменты.ру». Граждане бросились скупать дачный инвентарь, так как многие из них стали владельцами загородной недвижимости в период пандемии, полагают эксперты.

По их подсчетам, спрос на дачные товары осенью увеличился на 47 процентов по сравнению с прошлогодним показателем. Сильнее всего интерес к дачному инвентарю вырос в Омске (на 227 процентов за год), Волгограде (плюс 124 процента), Новосибирске (плюс 111 процентов) и Краснодаре (плюс 73 процента).

Самыми популярными среди россиян дачными товарами стали дренажные и скважинные насосы, бензопилы, лопаты, сучкорезы, секаторы, топоры и прочие. В среднем дачники тратят на приобретение таких инструментов не менее 14,4 тысячи рублей, уточнили специалисты.

Ранее доцент экономист Николай Перепелкин заявил, что постоянная охота за скидками может привести к потере времени, сил и денег. По мнению маркетолога, обычно купленные с дисконтом товары оказываются не самыми нужными. В итоге человек набивает холодильник лишними продуктами, убирает в шкафы одежду, которую не будет носить. В выигрыше остается только производитель, подчеркнул эксперт.