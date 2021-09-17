Маркетолог объяснил опасность «охоты за скидками» в магазинах

Постоянная «охота за скидками» может привести к потере времени, сил и денег, заявил доцент кафедры маркетинга Российского экономического университета имени Г. В. Плеханова Николай Перепелкин, пишет «Прайм».

Производители пытаются заманить покупателей в магазины скидками и тем самым получить еще больше выгоды, напомнил маркетолог. Цель продавца — сбыть дополнительные партии товара и увеличить охват потребителей. Покупатель получает выгоду, приобретая вещь по низкой цене. Проблема возникает в случае неконтролируемого или неосознанного потребления.

«Разумная экономия превращается в одержимость, когда приобретение становится самоцелью, а само удовлетворение потребности уходит на второй план», — объяснил он опасность «охоты за скидками». Покупка лишних товаров по низкой цене или приобретение чего-то вне рамок бюджета или уровня доходов — нерационально и приводит к печальным последствиям, уверен специалист.

По мнению маркетолога, обычно купленные таким образом товары оказываются не самыми нужными. В итоге человек набивает холодильник лишними продуктами, убирает в шкафы одежду, которую не будет носить. В выигрыше остается только производитель. «Вы теряете возможность использовать свои средства более эффективно, тратите силы и время не бессмысленный шопинг», — резюмировал специалист.

Ранее стало известно, что россияне утратили желание стильно выглядеть из-за пандемии коронавируса и сократили расходы на покупку новой одежды в магазинах.