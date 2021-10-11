Российским дачникам упростили подключение к электричеству

Правительство России упростило процесс подключения дачных участков к электричеству. Собственники смогут решать вопрос самостоятельно, а не через администрацию садовых некоммерческих товариществ (СНТ), сообщается на сайте кабмина.

Изменения утвердил премьер-министр Михаил Мишустин. Теперь дачники смогут лично подавать заявку на подключение электричества. Ранее владельцы обращались в садоводческое или огородническое некоммерческое товарищество, которое договаривалось с сетевой организацией. В итоге процесс замедлялся.

Согласно изменениям, коммуникации будут проводить «непосредственно к участку заявителя». До этого линию протягивали до границ СНТ. Однако изменение касается только подключения устройств мощностью не более 15 КВт.

По словам властей, подобные изменения облегчат получение услуги. «Люди получат более понятные и прозрачные правила, не будут зависеть от настроения и личных отношений с правлением СНТ», — подчеркнул Мишустин.

Ранее россиянам дали разъяснения по поводу расчетов с администрацией СНТ. Суд отметил, что дачники освобождаются от обязанности оплаты счетов, если выставленные суммы не соответствуют предоставленным услугам. Поводом для разъяснений стало дело жительниц одного из поселков в Московской области.