Дачников освободили от оплаты неясных счетов

Жителям России дали разъяснения по поводу расчетов с администрацией садовых некоммерческих товариществ (СНТ). Первый кассационный суд общей юрисдикции отметил, что дачники освобождаются от обязанности оплаты счетов, если выставленные суммы не соответствуют предоставленным услугам, пишет «Российская газета».
В качестве примера необоснованных платежек суд приводит материалы дела жительниц одной из поселков в Московской области. Руководство СНТ подало на женщину иск в суд за отказ в оплате общего электричества на местности. Ответчица настаивала на том, что у запрашиваемых за энергию сумм было неясное происхождение, администрация не давала пояснения к установленным тарифам. Кроме того, с дачницы требовали платежи за пользование объектами инфраструктуры, которые не были введены в эксплуатацию.
Кассационный суд пояснил, что жителям СНТ разрешается не платить за услуги, которые не имеют под собой экономического обоснования. Дачники освобождаются от платы за охрану, освещения и другие блага в поселении, которые фактически не предоставлялись, а счета за них были выставлены администрацией товарищества произвольно. В случае если член товарищества не согласен с выставленными счетами, следует запросить у председателя данные по порядку начисления задолженности.
«Если товарищество отказывается предоставить сведения по расчету тарифов ЖКХ или дачник не согласен с цифрами в расчетках, считаем правильным приостановить оплату коммунальных услуг, письменно уведомив об этом товарищество, и параллельно обратиться в прокуратуру и суд за защитой своих прав. Однако необходимо понимать, что безосновательный отказ от уплаты коммунальной задолженности может повлечь для члена товарищества неблагоприятные финансовые последствия», — прокомментировал ситуацию российский адвокат Никита Филиппов.
С сентября 2020-го аренда загородного дома по стране выросла в среднем на пять процентов, сообщил в начале сентября «Мир квартир». Наибольший рост в стоимости продемонстрировали съемные дачи в Севастополе (+18 процентов), в Республике Коми (+16 процентов) и в Тамбовской области (+15,5 процента).