Россиян предостерегли от опасных способов охраны дач зимой

Хозяевам загородных домов и участков напомнили, какие способы охраны собственности в зимний период от воров могут обернуться лишними проблемами и даже уголовной ответственностью. Памятку с предупреждением об опасных видах борьбы со злоумышленниками на дачах подготовила «Российская газета» совместно с правоохранительными органами.

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Полицейские и Росгвардия предостерегают, что нельзя проводить к забору электрический ток, а также устанавливать на участке самострелы. В некоторых случаях защита от непрошенных гостей на даче может закончиться причинением постороннему человеку смерти по неосторожности (до трех лет лишения свободы по статье 109 УК РФ) или тяжкого/средней тяжести вреда здоровью (до двух лет тюрьмы по статье 114 УК РФ).

В МВД также предупредили, что не стоит защищать имущество на даче, оставляя там отравленную водку. При этом по решению пленума Верховного суда, установка на участке капканов, колючей проволоки, ловушек с краской, которые находятся в свободной продаже, признана законной. Россиянам рекомендуют к зиме укрепить дверные и оконные проемы в загородном доме, по необходимости поставить дачу на пультовую охрану Росгвардии или частной компании.

Ранее жителей страны предупредили о наказании за обустройство курятников на даче. Поводом послужило решение Верховного суда о назначении штрафа женщине из Волгограда. В суде пояснили, что разводить мелкую живность можно на участке, который относится к личному подсобному хозяйству.