Запрет на разведение кур назвали бредом

Запрет Верховного суда на разведение кур жителями России на дачах раскритиковал депутат Госдумы Владимир Кашин. Председатель комитета по аграрным вопросам назвал ограничение в содержании сельхозживотных и домашней птицы на садовых участках бредовым решением, передает радиостанция «Говорит Москва» 21 сентября.

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Политик негативно отреагировал на объявленный днем ранее вердикт суда, согласно которому россиян предложили штрафовать за курятники по тарифу от 0,5 до одного процента от кадастровой стоимости участка, если земля не относится к подсобному хозяйству.

«Считаю данное решение бредовым. Мы должны всячески укреплять и личные подсобные хозяйства, и садово-огородные участки, и все, что связано с разведением домашней птицы, другой живности. Думаю, что в ближайшую сессию мы должны принять соответствующее законы. На приусадебных участках всю жизнь разводили скот, выращивали картофель, корма и полон двор был у крестьян скотины. Мы будем разбираться с этим, это просто болтовня», — сказал журналистам Кашин.

Поводом для разбирательств стал конфликт женщины из Волгограда с чиновниками, которые отвечают за охрану земель в области. Инспекторы нашли на участке россиянки курятник и оштрафовали ее на десять тысяч рублей. Женщине не удалось доказать неправомерность наложения административной ответственности даже в Верховном суде.