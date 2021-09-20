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Бывший ведущий «Фазенды» объяснил информацию о запрете разводить кур на дачах

Садовод Туманов: информация о запрете разводить кур на дачах — фейк и бред
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Фото: Pixabay

Информация о запрете разводить кур на дачах — это фейк. Так председатель Общероссийской организации «Садоводы России» и телеведущий Андрей Туманов объяснил появившуюся в СМИ информацию о запрете Верховным судом разводить на садовых участках сельскохозяйственных животных. Об этом Туманов рассказал в беседе с «Лентой.ру».

Ранее «Российская газета» сообщила, что Верховный суд подтвердил запрет держать мелкую сельхозживность, в том числе кур, на землях для садоводства. За нарушение этой нормы гражданам грозит крупный штраф.

Поводом для разбирательств стал конфликт жительницы Волгограда с областной инспекцией по использованию и охране земель. Инспекторы обнаружили на садовом участке гражданки курятник и оштрафовали ее на 10 тысяч рублей за административное правонарушение. Женщина прошла все судебные инстанции, дойдя до Верховного суда, но все равно не смогла доказать свою правоту.

Юридическая казуистика

Туманов, который вел такие программы, как «Фазенда» и «Грядки», назвал бредом всю шумиху в СМИ, появившуюся вокруг постановления Верховного суда. Он назвал саму формулировку «Верховный суд запретил» юридической казуистикой. «Вы понимаете, что это фейк? Начнем с того, может ли Верховный суд что-то запрещать или разрешать? Нет. Это не прерогатива Верховного суда. Он может только подтвердить или нет решение какого-то другого суда. А заголовки-то какие пошли! "Верховный суд запретил...". Это бред», — высказался председатель «Садоводов России».

Он подчеркнул, что садоводческие товарищества всегда были предназначены исключительно для выращивания сельхозкультур. «Так было всегда, и в советское время, и при [первом президенте России] Борисе Ельцине, и при [бывшем президенте СССР Михаиле] Горбачеве, и при всех правительствах», — добавил Туманов. Кроме этого, заметил он, заводить на дачных участках мелкую сельхозживность нельзя было изначально.

Ранее россиян предупредили о риске изъятия дач. Власти имеют право изымать дачные участки для строительства новых федеральных и региональных автотрасс, при этом собственникам выплачиваются компенсации, но дачи обязательно должны быть поставлены на кадастровый учет, пояснила специалист.

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