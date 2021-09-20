Россиянам предложили дома за границей по цене однокомнатной квартиры в Сочи

Перечислены страны, где коттедж можно купить по цене однокомнатной квартиры в Сочи

Осенью 2021-го однокомнатная квартира в Сочи в среднем стоит 9,5 миллиона рублей (110 тысяч евро) — по такой цене за границей можно купить целый дом. Страны, где предлагаются дешевые и достойные альтернативы сочинским «однушкам», перечислили аналитики портала Prian.ru.

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По их данным, за 105 тысяч евро (9 миллионов рублей) можно приобрести 144-метровую виллу в Аланье, Турция. Жители охраняемого комплекса, где расположен дом, получают доступ к трем открытым бассейнам, турецкой бане, сауне, фитнес-центру, спортивным площадкам.

За 99,5 тысячи евро (8,5 миллиона рублей) выставлен на продажу дом на одном из самых популярных курортов Северного Кипра — в Кирении. Полностью меблированный и укомплектованный бытовой техникой четырехкомнатный таунхаус построен в 200 метрах от пляжа.

За 88 тысяч евро (7,5 миллиона рублей) можно купить 80-метровый дом в Шушани (Черногория), за 7,6 миллиона рублей — 96-метровый коттедж в поселении Чакви, расположенном в 15 километрах от Батуми (Грузия).

Дома в бюджете сочинской «однушки» эксперты нашли также в Болгарии, Италии, Греции, Испании, Доминиканской Республике и в Таиланде.

Ранее сообщалось, что в сентябре 2021-го самая дешевая дача в Сочи стоит 999 тысяч рублей. По такой цене выставлен на продажу 64-метровый дом на участке площадью шесть соток. Света на даче нет, владелец пользуется генератором электричества. На участке пробурена скважина, растут хурма, груши, яблони, сливы, фундук. До моря полчаса ходьбы.