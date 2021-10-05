Россиянам разъяснили запрет на хранение консервов в подвалах

Запрет на хранение личных вещей в подвалах касается только жителей многоквартирных домов. Таким образом, держать банки с консервами в подвалах индивидуальных домов (коттеджей, дач) разрешается, заявил «Аргументам и фактам» представитель Союза садоводов России Юрий Журин.

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Как пояснил эксперт, по нормам пожарной безопасности, в многоквартирном доме запрещено использовать чердаки, технические, подвальные и цокольные этажи, подполья и другие технические помещения для хранения продукции, оборудования, мебели и других предметов. Именно поэтому россияне не могут держать там банки с огурцами и прочие консервы.

Кроме того, запрещено размещать и эксплуатировать в лифтовых холлах кладовые и другие подобные помещения. За нарушение этих правил предусмотрен штраф в размере 2–3 тысяч рублей, уточнил Журин.

«Это связано с тем, что в подобные места общего пользования должен быть обеспечен свободный доступ техническому персоналу управляющих компаний и пожарным, — сказал специалист. — Но если генеральным планом дома в подвале предусмотрена кладовая, то в ней можно хранить личные вещи — штрафа не будет».

Ранее телеведущая, доктор медицинских наук Елена Малышева рассказала зрителям об опасности домашних консервов. В эфире программы «Жить здорово!» она напомнила о том, что в заготовках могут содержаться возбудители ботулизма, вызывающие тяжелое поражение нервной системы.