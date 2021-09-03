Любовь россиян к консервированию овощей объяснили

Любовь россиян к консервированию овощей связана с желанием похвастаться. Об этом «Газете.Ru» рассказал шеф-повар гастрономического центра «Зарядье» Павел Петухов.

Он объяснил, что домашнее консервирование — процесс, давно считающийся традицией среди многих россиян. В зимнее время, например, многим нравится хвастаться закатками с разными овощами: огурцами, помидорами и остальными маринадами. Петухов также полагает, что данное действие даже можно приравнять к ритуалу.

Шеф-повар добавил, что консервирование несет и практическую пользу, так как во многих российских регионах на протяжении многих месяцев либо зима, либо просто достаточно холодный климат. Лето «не всегда жаркое», из-за чего бывает тяжело выращивать зелень и овощи на огороде. При этом, когда есть банка с консервированными овощами, ее можно открыть и поставить на стол в любое время года.

В заключение он отметил, что «консервация сохраняет все полезные витамины».

Ранее управляющий партнер юридической компании Freeviser Михаил Паюшин рассказал, что за хранение банок с консервами в местах общего пользования многоквартирного дома грозит штраф. Он также отметил, что запрет на хранение вещей в цокольных помещениях таких домов прописан в постановлении правительства.