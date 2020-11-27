Россия
 
Последние новости
Убит один из создателей ядерной программы Ирана
Болельщики ЦСКА называли Черчесова «усатой свиньей» во время матча Лиги Европы
Бородавочник скрылся в облаке пыли от подкравшегося к нему леопарда
Перечислены самые нелепые жалобы отдыхающих в Турции россиян
Ведущий телеигры накричал на давшего правильный ответ участника и извинился
Замурованное в бетон тело нашли в доме в российском городе
Жертвы ГУЛАГа оказались под угрозой остаться без законного жилья
Затравленная за русский язык украинская певица заявила о трещащей по швам родине
Названа истинная причина пандемии коронавируса
Новости партнеров
Прослушать новость

Россиян предупредили об опасности употребления консервированного тунца

Перейти в «Мою Ленту»
Фото: Игорь Зарембо / РИА Новости

Консервы из тунца при частом употреблении опасны для здоровья, такой продукт желательно есть не чаще одного-двух раз в месяц. Об этом в эфире радиостанции «Говорит Москва» предупредил основатель рыбной лавки «Капитан Селедкин» Олег Гугунава.

По его словам, в мясе взрослых особей морской рыбы в больших концентрациях накапливаются ртуть, тяжелые металлы и их соли. «Все рыбы крупные, которые живут не первый год или даже не первый десяток лет, имеют в составе такие неприятные вещи», — сказал он.

Предприниматель отметил, что ежедневное потребление консервированного тунца нанесет непоправимый вред организму, но если речь идет о паре порций в месяц, то это будет полезным. При этом желательно отдавать предпочтение рыбе иностранного, а не российского производства. Причину он не уточнил.

Ранее исполнительный директор Ассоциации производственных и торговых предприятий рыбного рынка Александр Фомин назвал самые полезные виды рыб. Ими оказались треска, минтай, пикша, камбала, сельдь. В этой северной рыбе много жира, который содержит большое количество омега-3.

Перейти в «Мою Ленту»
Обсудить
Ссылки по теме
Эксперт предостерёг от чрезмерного потребления тунца из-за содержания ртути
В Роспотребнадзоре оценили эффективность рыбьего жира от коронавируса
Россиянам назвали самую полезную рыбу