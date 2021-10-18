Дачную амнистию в России предложили сделать бессрочной

Комитет Госдумы по государственному строительству и российское правительство совместно обсуждают вопрос о проведении бессрочной дачной амнистии. Об этом заявил глава думского комитета Павел Крашенинников, сообщает «Российская газета».
Если амнистию сделают бессрочной, упрощенный порядок оформления прав россиян на дачную недвижимость будет действовать всегда. Пока в Госдуме одобрили продление амнистии до 1 марта 2031 года.
Подготовленный проект не только продлевает срок, но и вводит новые нормы пользования амнистией. По словам Крашенинникова, они позволят гражданам в упрощенном порядке и бесплатно оформить свои права на земельные участки и расположенные на них жилые дома, в которых давно проживают. Кроме того, будут защищены права наследников в рамках дачной амнистии.
Также законопроектом предлагается механизм упрощенного оформления прав на жилые дома и одновременно на земельные участки, на которых они расположены.
В России 1 сентября 2021 года началась и гаражная амнистия — вступил в силу соответствующий закон, подписанный президентом Владимиром Путиным. Согласно документу, российские автолюбители в течение пяти лет смогут бесплатно и в упрощенном порядке оформить в собственность свои гаражи и землю под ними. Речь идет исключительно о строениях, возведенных до 30 декабря 2004 года.