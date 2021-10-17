Россиян предупредили о штрафах за сорняки на дачных участках

Юрист Данилов: за сорняки на дачном участке можно получить штраф по законодательству РФ

Ведущий юрист Евразийской юридической ассоциации «Сенатор» Василий Данилов предупредил россиян о штрафах за сорняки на дачных участках. Он отметил в беседе с агентством «Прайм», что некоторые виды растительности следует убирать, поскольку в противном случае можно получить взыскание в соответствии с законодательством.

Эксперт отметил, что все земли в России подразделяются на категории, так, дачные дома и участки располагаются в основном на землях сельскохозяйственного назначения. В Постановлении Правительства РФ «О признаках неиспользования земельных участков из земель сельскохозяйственного назначения по целевому назначению или использования с нарушением законодательства Российской Федерации» приводится список и критерии сорных трав, от которых нужно своевременно избавляться.

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Например, за зарастание половины и более площади участка борщевиком Сосновского, чертополохом, полынью, одуванчиками может быть назначен штраф в размере от 0,5 до 1 процента кадастровой стоимости земли, но не менее 10 тысяч рублей. Также дачник может быть привлечен к ответственности по статье 10.1 Кодекса об административных правонарушениях за разведение, выращивание и несвоевременное уничтожение карантинных сорняков, взыскание составляет от 300 до 500 рублей.

«Карантинными сорняками, в частности, являются, амброзия полыннолистная, амброзия трехраздельная, повилики. И в этом случае для привлечения к ответственности категория земли, на которой находится дачный участок, не важна», — объяснил Данилов.

Россиянина могут привлечь к ответственности за то, что он не уничтожает борщевик Сосновского, ему могут выписать предупреждение или штраф от двух до пяти тысяч рублей. Юрист порекомендовал ответственно относиться к содержанию дачного участка.

Ранее жителей страны предупредили о наказании за обустройство курятников на даче. Поводом послужило решение Верховного суда о назначении штрафа женщине из Волгограда. В суде пояснили, что разводить мелкую живность можно на участке, который относится к личному подсобному хозяйству.

