Россияне массово повысили цены на загородные дома

В России заметно выросли цены на загородные домовладения. Так, в Нижегородской, Самарской, Свердловской и Воронежской областях стоимость частных домов за последние три месяца прибавила 20-30 процентов. В Подмосковье стоимость коттеджей взлетела почти вдвое, следует из материалов портала Restate.ru, предоставленных «Ленте.ру».

По данным аналитиков, россияне массово повысили цены на загородную недвижимость — ценовой рост показали десять из 15 регионов, граничащих с городами-миллионниками. Стоимость загородных домов в них за три месяца увеличилась в пределах 8-30 процентов.

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Абсолютный рекорд принадлежит Подмосковью: за три месяца ценники там выросли почти вдвое, а средняя стоимость домовладения превысила 48 миллионов рублей. Еще в середине лета среднестатистический коттедж предлагался покупателям за 24-27 миллиона рублей. По наблюдениям Restate.ru, в элитных коттеджных поселках в продажу выходят объекты стоимостью свыше полумиллиарда рублей, и из-за этого меняется общая ценовая картина.

В Новосибирской области цены на «загородку» прибавили почти 16 процентов, чуть меньшая динамика отмечена в Татарстане (плюс 12 процентов), Пермском крае (8 процентов), Башкортостане (8 процентов), Челябинской области (6 процентов).

Пик спроса на загородную недвижимость пришелся на весну 2020-го, напоминают эксперты. Тогда из-за пандемии покупатели хватали любые ликвидные загородные объекты. По мере выхода из карантина интерес к загородному сегменту снижался, в том числе из-за взлетевших цен.

Ранее стало известно, что проживанием в сельской местности интересуются 81 процент россиян. Половина из них готовы переехать за город на постоянное место жительства, 25 процентов хотели бы периодически жить там.