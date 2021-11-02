Названо необычное последствие локдауна в Москве

Аналитики «ИНКОМ-Недвижимость» назвали необычное последствие столичного локдауна — из-за введенных в Москве ограничений заметно вырос спрос на аренду загородных домов в Подмосковье. Об этом говорится в сообщении агентства, поступившем в редакцию «Ленты.ру».

По оценкам специалистов, спрос на съемную «загородку» увеличился по сравнению с прошлым годом на 10 процентов из-за объявленных с 28 октября по 7 ноября нерабочих дней. Карантинные меры также повлияли на активность «зимних» арендаторов — число заключенных с ними договоров найма домов увеличилось на 5 процентов.

Материалы по теме Почти даром. Дома в Европе начали продавать по 11 рублей. Где их найти и как купить? «Лучше удержать квартирантов» Сдача жилья в аренду уже не приносит дохода. Что будет с ценами?

В настоящее время снять коттедж площадью 140 квадратных метров в организованном коттеджном поселке в пределах 30 километров от МКАД можно за 20 тысяч рублей в сутки, выяснили в «ИНКОМ». Аналогичный объект площадью 200 «квадратов» обойдется в 25-30 тысяч рублей в сутки. Снимать на более продолжительный срок выгодней — стоимость аренды 140-метрового дома составит 220 тысяч рублей в месяц.

Предпочтения к наполнению коттеджей у арендаторов не изменились, отмечают эксперты. Важно наличие бытовой техники: посудомоечной, стиральной машин, холодильника. Во время зимней аренды наблюдается спрос на сауны или бани. «Пандемия внесла дополнительный запрос — клиенты хотят, чтобы поселок находился в зоне работы служб доставки, чтобы можно было онлайн заказать бытовые товары и продукты», — указывают специалисты.

Ранее стало известно, что проживанием в сельской местности интересуется 81 процент россиян. Половина из них готовы переехать за город на постоянное место жительства, 25 процентов хотели бы периодически жить там.