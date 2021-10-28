В столице Украины введут жесткий карантин

Значительное ухудшение эпидемиологической ситуации в Киеве требует ужесточения коронавирусных ограничений. Введение жесткого карантина в украинской столице анонсировал мэр города Виталий Кличко на брифинге, трансляция которого доступна на YouTube.

По его словам, с 1 ноября выходить на работу, посещать общественные места, пользоваться общественным транспортом смогут только вакцинированные и имеющие негативный ПЦР-тест граждане. Градоначальник добавил, что дети будут допущены в места массового скопления людей только с вакцинированными родителями. Кафе, рестораны, торговые центры и спортзалы продолжат работу только при условии, что все работники прошли полный курс вакцинации, дополнил мэр Киева.

Кличко также рассказал, что школы и высшие учебные заведения продолжат работу только дистанционно, а детские сады будут открыты при условии вакцинации ста процентов персонала. Он отметил, что соблюдение всех мер строго проконтролируют правоохранительные органы.

Ранее об усилении карантинных мер в городах, которые приближаются к показателям «красной зоны», предупредил премьер-министр Украины Денис Шмыгаль. Он подчеркнул, что отказ властей от тотального локдауна обусловлен крайне негативными последствиями для экономики на фоне ее подъема после предшествующего карантина.

В понедельник, 25 октября, на Украине зафиксировали новый антирекорд ежесуточной смертности от COVID-19 — 734 пациента. Всего за одну неделю этот показатель вырос на 36 процентов и продолжает увеличиваться.