На Украине побит антирекорд по количеству смертей от коронавируса

Минздрав Украины сообщил, что за сутки зафиксировали 734 летальных исхода от COVID-19

На Украине за прошедшие сутки, 25 октября, зафиксировали 734 летальных исхода от COVID-19, что бьет все рекорды по показателям смертности с начала пандемии. Об этом сообщает пресс-служба Министерства здравоохранения Украины в Facebook.

По информации ведомства, наибольшее число смертей было зафиксировано в Херсонской, Запорожской и Днепропетровской областях. Таким образом, рост смертности за неделю достиг 36 процентов.

В сводке отмечается, что всего за прошедшие сутки на Украине зафиксировали 19 120 случаев заражения коронавирусной инфекцией. В Минздраве добавили, что 2939 человек были госпитализированы, 9738 украинцев выздоровели.

Ранее в Херсонской областной администрации сообщили, что запасов медицинского кислорода в регионе, который находится в «красной» зоне эпидемиологической опасности, хватит на трое суток. В итоге страна закупила кислород у Польши.

22 октября секретарь Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) Украины Алексей Данилов отметил, что страна входит в пик заболеваемости вирусом. Он также рассказал, что в Киеве, Тернополе и Львове впервые зафиксировали случаи заражения мутацией «дельта»-штамма коронавируса AY.4.2.

За весь период пандемии на Украине зафиксировано 2 803 159 случаев заболевания, из них 2 390 112 украинцев выздоровели, 64 936 человек умерли.

