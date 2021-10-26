Киев обвинил Россию в нежелании украинцев вакцинироваться от коронавируса

Отказы украинцев от вакцинации продиктованы «информационной войной» Москвы с Киевом, заявил секретарь Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) Украины Алексей Данилов, передает телеканал ICTV.

По словам украинского политика, Москва специально «разворачивает» тему вакцинации от COVID-19 выгодным для нее способом. Этим можно объяснить нежелание украинцев получать прививки. «Те люди, которые на сегодня работают против нашей страны, они и тему COVID-19 разворачивают таким образом, что есть большое влияние», — обвинил он Россию.

С 23 сентября Украина из «зеленой» перешла в «желтую» зону карантина. В «красную зону» отнесли территории Запорожской, Одесской, Донецкой и Днепропетровской областей. Согласно правилам, рестораны, спортзалы, театры и другие места должны работать только при 100-процентной вакцинации работников.

Данилов также рассказал, что Украина входит в пик волны эпидемии коронавируса, число умерших от COVID-19 может достигнуть тысячи человек в сутки. Стало известно, что всех непривитых чиновников и учителей отстранят от работы.