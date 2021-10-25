Украине пообещали еще 13,5 миллиона доз вакцины Pfizer до конца года

Украина получит от США еще 13,5 миллиона доз вакцины против COVID-19 от компании Pfizer-BioNTech из-за ухудшения ситуации с распространением инфекции. Об этом сообщает «Интерфакс-Украина» со ссылкой на главного санитарного врача страны Игоря Кузина.

По словам чиновника, эти партии будут поставлены республике в рамках уже подписанных контрактов. Они станут дополнением к препаратам, обещанным другими производителями. «Ситуация с заболеваемостью прогрессивно ухудшается по территории Украины», — объяснил Кузин необходимость такого заказа.

Он также напомнил, что в настоящее время власти располагают запасом лишь в полтора миллиона доз Pfizer, а только на прошлой неделе в стране было сделано равное число инъекций против коронавируса.

По последним данным, с начала пандемии на Украине коронавирусом заразились свыше 2,9 миллиона человек. Жертвами инфекции стали более 64 тысяч пациентов. При этом охват вакцинации в стране остается сравнительно низким — полный курс из двух прививок получили лишь 16 процентов жителей.

Ранее стало известно, что украинские власти планируют ввести новые ограничения для непривитых граждан. Им запретят посещать рестораны, кафе и пользоваться общественным транспортом.