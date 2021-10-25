На Украине отстранят от работы всех непривитых чиновников и учителей

Кабмин Украины отстранит от работы всех непривитых педагогов и госслужащих с 8 ноября

Все чиновники и школьные учителя, которые не согласятся привиться от коронавируса до 8 ноября, в принудительном порядке будут отстранены от работы до прохождения полного курса вакцинации. Соответствующее постановление было опубликовано на сайте правительства Украины.

Согласно тексту документа, ответственность за исполнение решения кабмина ложится на руководителей госорганов и образовательных учреждений, где трудятся непривитые сотрудники. Уточняется, что при этом такие лица не смогут претендовать на сохранение заработной платы.

Исключением из требований правительства станут педагоги и госслужащие, имеющие противопоказания к вакцинации. Какая ответственность будет наложена на начальство в случае отказа отстранить подчиненного, пока не уточняется.

По последним данным, с начала пандемии на Украине коронавирусом заразились свыше 2,9 миллиона человек. Жертвами инфекции стали более 64 тысяч пациентов. При этом охват вакцинации в стране остается сравнительно низким — полный курс из двух прививок получили лишь 16 процентов жителей.

Ранее стало известно, что украинские власти планируют ввести дополнительные ограничения для непривитых граждан. Им запретят посещать рестораны, кафе и пользоваться общественным транспортом.