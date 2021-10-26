Украине пришлось закупать медицинский кислород в Польше

Украина начала закупать медицинский кислород в Польше после остановки работы двух заводов

Украина начала закупать медицинский кислород в Польше в связи с критической ситуацией в медицинских учреждения Киева и других городов на фоне вспышки заболеваемости коронавирусом. Об этом сообщил министр здравоохранения Украины Виктор Ляшко в интервью изданию «Украинская правда».

По его словам, властям пришлось пойти на такой шаг после остановки работы двух заводов по производству медицинского кислорода. Ляшко пояснил, что производства находятся на западе страны, и с логистической точки зрения поставлять кислород из Польши выгоднее и быстрее, чем из Донецкой, Луганской или Запорожской областей Украины.

Глава Минздрава добавил, что Министерство инфраструктуры оперативно выдало все необходимые разрешения, и в течение суток кислород был поставлен в больницы. Стоимость поставок Ляшко не уточнил.

Ранее власти Чернигова заявили, что в городских больницах кислорода для поддержания больных с COVID-19 осталось на несколько часов. В Херсонской областной администрации сообщили, что запасов медицинского кислорода в области, которая находится в «красной» зоне эпидемиологической опасности, хватит на трое суток.

22 октября секретарь Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) Украины Алексей Данилов отметил, что страна входит в пик заболеваемости вирусом. Он также рассказал, что в Киеве, Тернополе и Львове впервые зафиксировали случаи заражения мутацией «дельта»-штамма коронавируса AY.4.2.