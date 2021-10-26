Мужчина с COVID-19 умер на пороге больницы

В украинском Ровно у мужчины с COVID-19 остановилось сердце у приемного отделения больницы

В украинском городе Ровно больной COVID-19 мужчина умер на пороге больницы, сообщает Rivne.media.

Заместитель главного врача областного центра экстренной медицинской помощи Олег Ушкевич рассказал, что погибшему было 57 лет. Сначала он попал в областной центр психического здоровья с диагнозом алкогольный делирий (психоз, связанный со злоупотреблением алкоголя), а позже у него обнаружили коронавирус. У него диагностировали пониженную сатурацию, дыхательную недостаточность и двустороннюю полисегментарную пневмонию, в связи с чем ему потребовалась реанимация.

Во время его перевозки в больницу больного подключили к системе подачи кислорода. Сердце мужчины остановилось у приемного отделения медицинского учреждения.

Ранее группа ученых из Швеции, Италии, Германии, Швейцарии и Китая заявила, что перенесшие коронавирус пациенты теряют антитела в первые полгода после болезни. По их словам, после полугода показатель остается стабильным до 15-го месяца.