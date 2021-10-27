Украина отчиталась о вакцинации 30 процентов взрослых граждан от COVID-19

Более 30 процентов взрослых граждан Украины получили хотя бы одну дозу вакцины от коронавируса, притом до конца года власти рассчитывают увеличить этот показатель до 70 процентов. С таким заявлением выступил министр здравоохранения страны Виктор Ляшко, пишет издание «Гордон».

По словам чиновника, текущей отметки удалось достичь благодаря рекордным темпам иммунизации в последние несколько недель. В частности, за последние сутки инъекцию препарата против COVID-19 получили 291 293 человека, что стало рекордом с начала пандемии.

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Глава Минздрава отметил, что вакцина была изобретена «не на всю жизнь, а для жизни» и призвал граждан активнее записываться на иммунизацию. «Все вакцины, одобренные Всемирной организацией здравоохранения, имеют высокую эффективность в предотвращении тяжелого течения болезни COVID-19, госпитализации и смерти. Поэтому лучшей вакциной является та, которая доступна для вас», — сказал Ляшко.

По данным портала, к началу 2021 года в республике проживали около 34 миллионов совершеннолетних граждан. Целью руководства страны к началу января является иммунизация как минимум 23,8 миллиона человек.

В понедельник, 25 октября, на Украине зафиксировали новый антирекорд ежесуточной смертности от COVID-19 — 734 пациента. Всего за одну неделю этот показатель вырос на 36 процентов и продолжается подъем. С начала пандемии в стране зафиксировали более 2,9 миллиона случаев заражения коронавирусом, скончались почти 70 тысяч человек.

Ранее власти республики объявили об отстранении от работы всех чиновников и учителей, которые к 8 ноября не привьются хотя бы одной дозой вакцины от коронавируса. Отказавшиеся не смогут претендовать на сохранение заработной платы.