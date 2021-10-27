Тимошенко призвала созвать Совбез из-за нехватки кислорода на Украине

Бывший премьер-министр Украины и лидер партии «Батькивщина» Юлия Тимошенко призвала создать экстренное заседание Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) из-за критического дефицита лекарственных средств и кислорода на фоне ситуации с коронавирусом. Ее слова цитирует «Интерфакс-Украина».

По ее словам, в стране сложилась обстановка, при которой для «пиар-шоу и шума» не осталось места. Политик напомнила, что несколько дней назад Украина вышла на третье место в мире и первое в Европе по смертности от COVID-19. «Совет национальной безопасности и обороны должен включиться в эту ситуацию и посмотреть, что люди без помощи, без бесплатных тестов», — сказала Тимошенко.

Она отметила, что в республике до сих пор не решился вопрос с долгами по зарплате перед медиками в отдельных больницах, а также регулярных поставок медицинских препаратов, кислорода и лекарств. При этом конкретных предложений к СНБО по преодолению четвертой волны пандемии экс-премьер пока не высказала.

В понедельник, 25 октября, на Украине зафиксировали новый антирекорд ежесуточной смертности от COVID-19 — 734 пациента. Всего за одну неделю этот показатель вырос на 36 процентов и продолжается подъем. Всего с начала пандемии в стране зафиксировали более 2,9 миллиона случаев заражения коронавирусом, скончались почти 70 тысяч человек.

Ранее власти республики также объявили об отстранении от работы всех чиновников и учителей, которые к 8 ноября не привьются хотя бы одной дозой вакцины от коронавируса. Отказавшиеся не смогут претендовать на сохранение заработной платы.