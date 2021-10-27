Украина отказалась от тотального локдауна

В случае, если половина регионов Украины окажется в красной зоне по коронавирусу, правительство планирует усилить карантинные мероприятия, однако не намерено объявлять тотальный локдаун на всей территории страны. С таким заявлением выступил премьер-министр республики Денис Шмыгаль, сообщает «Укринформ».

По словам политика, отказ от таких мер обусловлен крайне негативными последствиями для экономики на фоне ее подъема после предшествующего карантина. «Мы не хотим вводить локдаун, так как наша экономика набирает обороты, и локдаун очень негативно влияет на экономическое развитие и рост ВВП», — пояснил Шмыгаль.

Он также призвал украинцев активнее прививаться от инфекции, чтобы у руководства страны не возникало вопроса о необходимости ужесточать санитарные ограничения и вводить запреты на работу отдельных предприятий. «Чтобы не было локдаунов, нужно вакцинироваться», — подчеркнул премьер.

В понедельник, 25 октября, на Украине зафиксировали новый антирекорд ежесуточной смертности от COVID-19 — 734 пациента. Всего за одну неделю этот показатель вырос на 36 процентов и продолжает подъем. С начала пандемии в стране зафиксировали более 2,9 миллиона случаев заражения коронавирусом, скончались почти 70 тысяч человек.

Ранее власти республики объявили об отстранении от работы всех чиновников и учителей, которые к 8 ноября не привьются хотя бы одной дозой вакцины от коронавируса. Отказавшиеся не смогут претендовать на сохранение заработной платы.