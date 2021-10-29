Названы худшие категории арендаторов жилья

Риелтор Харыбин: нельзя сдавать квартиру тем, у кого нет стабильного дохода

Есть несколько категорий арендаторов, которым, по мнению частного риелтора Александра Харыбина, нельзя сдавать жилье. Он описал их на своем YouTube-канале.

По словам эксперта, владельцу квартиры никогда не стоит сдавать ее тем, с кем он не справится, кто непонятен и непредсказуем. Также в числе худших категорий оказались арендаторы, у которых нестабильная работа (например, индивидуальные предприниматели или начинающие риелторы) или нет постоянного дохода.

Кроме того, в стоп-листе оказалась люди, с которыми у собственника возникает взаимная неприязнь. Нежелательными съемщиками риелтор назвал «недоговороспособных», несамостоятельных, качающих права «юристов», «мутных и скользких».

Ранее сообщалось, что ставки на рынке аренды жилья Москвы вернулись к допандемийному уровню. Таким образом, стоимость найма столичных квартир отыграла падение, произошедшее во время прошлогоднего локдауна.