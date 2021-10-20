В Москве начали проводить кастинги для арендаторов квартир

На московский рынок аренды вернулась практика проведения кастингов среди квартиросъемщиков, которая была особенно популярной в начале 2000-х. Об этом «Ленте.ру» рассказала Юлия Дымова, директор офиса продаж вторичной недвижимости Est-a-Tet.

«Сейчас наблюдается интересная ситуация — подобное мы видели в 2000-х, когда на московском арендном рынке был заметный дефицит предложения, и собственники могли выбирать арендатора. Тогда они устраивали настоящие кастинги для желающих снять жилье, отсеивая неподходящих, а сейчас мы в ряде случаев наблюдаем похожую картину», — сообщила эксперт.

Однако, по ее словам, мотивы у арендодателей из 2000-х и настоящих немного разные. Сейчас собственники начали устраивать кастинги для экономии времени — например, выделяют вместе с агентом день для просмотров, на этот день записывают максимальное число потенциальных клиентов и изучают каждого. «Клиенты тоже не дремлют: стараются показать себя с лучшей стороны, понравиться хозяину, могут даже что-то подарить, — рассказала Дымова. — Например, часто бывает, что несут что-то к чаю: баночку варенья, мед. Раньше такие кастинги были в целом нормой. Сейчас арендаторы чаще относятся с недоумением».

Сложнее всего съемщикам договориться с теми, кто сдает жилье неофициально, без уплаты налогов, отметила специалист. Такие хозяева крайне неохотно сдают квартиры семьям с совсем маленькими детьми и беременным женщинам. Они боятся, что у жильцов возникнут разногласия с соседями из-за шума (дети, особенно малолетние, часто шумят). Все это может привести к тому, что факт сдачи квартиры в аренду будет выявлен.

Подробнее о том, как москвичи отбирают арендаторов и кого категорически не хотят видеть в своих квартирах, — в материале «Ленты.ру».

Ранее стало известно, что число просмотров объявлений о долгосрочной аренде жилья в Москве резко выросло в августе и в начале осени. Возросший спрос на съемные квартиры позволил москвичам массово пересматривать ценники — ставки были повышены как минимум в четверти объявлений.