В России выросла стоимость арендного жилья

По данным риелторов, в России увеличился спрос на съемное жилье, что привело к росту средней стоимости аренды квартир. Об этом пишет «Коммерсантъ».

Так, газета приводит в пример исследование аналитиков сервиса ЦИАН, согласно которому средняя стоимость долгосрочной аренды квартиры в 16 крупнейших городах России выросла на 0,8 процента. Так, однокомнатную квартиру можно снять за 16,8 тысячи рублей в месяц, двухкомнатную — за 22,9 тысячи рублей.

Такую же динамику подтвердили и специалисты компании «Этажи». По их оценкам, рост цен составил 1,5-2 процента. Например, аренда однокомнатной квартиры в сентябре обойдется в 19,9 тысячи рублей в месяц, двухкомнатной — в 25,1 тысячи рублей.

По мнению специалистов, скачок спроса может быть связан с тем, что продавшие свое жилье для покупки квартиры на первичном рынке вынуждены снимать жилплощадь. «К этому добавляется общий тренд по возвращению сотрудников в офисы, а студентов — к очной форме обучения», — добавили специалисты.

Кроме того, отмечалось, что в крупных городах сформировался дефицит предложения, который позволяет собственникам «диктовать свои условия и необоснованно повышать цены» на жилье. Согласно оценкам риелторов, баланс на рынке долгосрочной аренды восстановится в ноябре-декабре, когда начнется стагнация цен.

Ранее в сентябре сообщалось, что с начала лета 2021-го в крупных городах России заметно снизилось число квартир, предлагаемых гражданам в аренду. Эксперты объяснили резкое сокращение числа свободных съемных квартир относительно высоким спросом — в настоящее время он на 25-30 процентов выше, чем в том же периоде 2020-го.