Раскрыты данные о съемных квартирах для богатых в Москве

Около трех процентов съемных квартир в Москве имеют пять и более комнат, говорится в материалах агентства «МИЭЛЬ», имеющихся в распоряжении «Ленты.ру». Их площадь составляет от 93 до 900 квадратных метров, ставки аренды — от 90 тысяч рублей до 3,5 миллиона рублей в месяц.

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Как выяснили риелторы, по минимальной ставке можно снять пятикомнатную квартиру в доме у станции метро «Сокольники». 93-метровое жилище расположено на четвертом этаже пятиэтажного дома 1928 года постройки. В квартире выполнен аккуратный ремонт, есть необходимая мебель и техника. Максимальная арендная ставка пятикомнатной квартиры — 2 миллиона рублей в месяц. Просторные 420-метровые апартаменты занимают целый этаж жилого комплекса в Хамовниках, предназначенного богатым съемщикам и собственникам.

Согласно раскрытым данным, минимальная стоимость аренды шестикомнатной квартиры в Москве — 180 тысяч рублей в месяц. За эти деньги можно снять лот общей площадью 150 «квадратов» у станции метро «Достоевская». Максимум ставки для шестикомнатного жилья — также 2 миллиона рублей.

Самая многокомнатная квартира на московском рынке аренды насчитывает 9 комнат, выяснили специалисты. Площадь самых просторных квартир на столичном рынке найма доходит до 900 квадратных метров. Стоимость таких вариантов может превышать 3 миллиона рублей в месяц.

Ранее стало известно, что число просмотров объявлений о долгосрочной аренде жилья в Москве резко выросло в августе и в начале осени. Возросший спрос на съемные квартиры позволил москвичам массово пересматривать ценники — ставки были повышены как минимум в четверти объявлений.