В Латвии обвинили русскоязычное население в распространении COVID-19

Врач Бауманис: умирать от коронавируса в основном будут непривитые русские пенсионеры

В Латвии обвинили русскоязычное население в ухудшении эпидемиологической ситуации страны. Об этом сообщают «Известия».

В частности, данную категорию жителей обвинили в том, что они якобы не хотят вакцинироваться от COVID-19, тем самым ставя под угрозу жизни латышей. В материале также приводятся слова семейного врача Андриса Бауманиса, который в интервью журналу Ir заявил, что «умирать будут в основном непривитые русскоязычные люди пенсионного возраста».

В то же время руководитель политологического центра Providus Ивета Кажока отмечает, что значительная часть русских пенсионеров до сих пор не получила качественной информации о вакцинации. По ее словам, среди русскоязычного населения не наблюдается особенного настроя против прививок.

Как отмечает автор статьи на портале Pietiek.com, в последние годы власти Латвии воплотили масштабный план маргинализиции русских в Латвии: политика практически полностью освобождена от крупнейших русскоязычных фигур, отняты телевидение и образовательные учреждения на русском. По мнению журналиста, именно поэтому русские противятся всему, что предпринимает латвийское правительство.

Ранее депутат Сейма Латвии от праворадикального Национального блока Янис Иесалниекс обвинил «приехавших в советское время колонистов» в перегрузке больниц и месячном локдауне, который ввело правительство страны.