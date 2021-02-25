Латвийский депутат поддержал действия разрушивших советский мемориал вандалов

Латвийский депутат от праворадикального Национального блока Янис Иесалниекс поддержал действия вандалов, которые разрушили мемориал советским солдатам в городе Екабпилс. Соответствующий пост он выложил в Twitter.

Депутат отметил, что действия неизвестных нельзя назвать вандализмом. «Следует отметить, что предотвращение последствий оккупации не может быть незаконным, так как сама оккупирующая держава и установленные ею символы были незаконными в Латвии», — заявил Иесалниекс.

Вандалы утащили пушку, которая была установлена на Мемориале освободителям и Героям Советского Союза. Первой пропажу обнаружила председатель Общества поддержки ветеранов Екабпилса Лидия Амосова. Она рассказала о случившемся российскому посольству, а то обратилось к местным властям, сообщает ТАСС.

Мемориал расположен в Крустпилсском парке Екабпилса. Он создавался с 1973 по 1976 год и включает в себя памятник с барельефом, карту боев за город и несколько гранитных пилонов в честь освободивших город воинских частей и девяти Героев Советского Союза. Около него располагается братская могила, на которой и была установлена украденная пушка.