Празднующих 9 Мая граждан Латвии упрекнули в недостатке патриотизма

Президент Латвии Эгил Летвис упрекнул граждан страны, празднующих 9 Мая, в недостатке патриотизма. Его слова приводит «Sputnik Латвия».

Президент подчеркнул, что в Латвии день окончания Второй мировой войны в Европе отмечается 8 мая. 9 Мая он назвал днем, когда для Прибалтики «одна оккупационная власть сменила другую».

«Нужно задуматься, стоит ли людям, которые живут в этой стране и считают себя ее патриотами, отмечать этот день», — сказал он.

Правительство Латвии считает, что с 1940 по 1991 год страна была оккупирована Советским Союзом. В 2014 году Сейм Латвии установил уголовную ответственность за «публичное отрицание, оправдание и грубую тривиализацию агрессии СССР и нацистской Германии против Латвийской Республики». Наказание грозит также за отрицание холокоста и других преступлений против человечности. Нарушителям грозит до пяти лет лишения свободы, штраф и выполнение принудительных работ.

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